Блукали по всій Україні: навіщо росія запустила два мопеди в ніч на 4 січня – пояснили в ЗСУ

Навіщо росія запустила два мопеди в ніч на 4 січня, пояснили в ЗСУ. Мопеди блукали по всій Україні.

Отже, сьогодні вночі росіяни запустили територією України два “Шахеди”. Спікер ОК “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що це один із елементів тактичних дій росіян.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Навіщо росія запустила два мопеди в ніч на 4 січня

За словами Наталії Гуменюк, росіяни намагаються виснажувати систему ППО та продовжувати розвідувати позиції.

У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи, – заявила Гуменюк

Також начальник об’єднаного координаційного пресцентру повідомила, що різниця у дронах – маркування

Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують, – зазначила Гуменюк

Блукали по всій Україні

Зазначимо, що моніторинговий Телеграм-канал Николаевский Ванек відстежував рух мопедів над Україною. Повідомлялося, що мопеди пролетіли Дмитрівку на Миколаївщині, а також Одещину, і прослідували північно-західним курсом. Летіли на Вінницю і Кропивницький, а потім на Черкаси. Врешті обидва мопеди опинилися у Хмельницькій області і районі Старокостянтинова.

Що сталося з двома ворожими мопедами

У Повітряних Силах вранці повідомили, що у ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва були знищені на Хмельниччині.

Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.

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