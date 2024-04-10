Чи планується в Україні мобілізація жінок – відповіли у ЦПД

Чи планується в Україні мобілізація жінок, пояснили у Центрі протидії дезінформації. Раніше відповідна інформація про мобілізацію жінок з’явилася у низці Телеграм-каналів.

Інформація про мобілізацію жінок в Україні є фейковою – жоден закон, що стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок, заявляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), передає НСН.

Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація – фейкова, – йдеться в повідомленні ЦПД у телеграм-каналі в середу 10 квітня

У повідомленні наголошується, що “питання мобілізації жінок на сьогодні не є актуальним і не розглядається органами влади”.

Жінки можуть мобілізуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше – не планується, – зазначено в повідомленні

Зазначимо, що раніше сьогодні у низці Телеграм-каналів, які посилалися на видання thetimes, з’явилася інформація про те, що жінкам варто готуватися до мобілізації. Про це нібито заявила радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ України Григор’єва.

У нашій конституції сказано, що обов’язок кожного українця — захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат змалечку до захисту країни, — цитують Григор’єву

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