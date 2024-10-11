Мобілізація 50-річних: є два випадки, коли їх можуть призвати

Мобілізація 50-річних і чоловіків ще більш старшого віку відбувається зараз лише у деяких випадках.

Про це сказав у інтерв’ю РБК-Україна член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, передають «Новини України – НСН».

За словами політика, бойові частини відмовляються мобілізовувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони не в змозі виконувати необхідні завдання. Водночас є два випадки, коли цю категорію можуть призвати на службу.

Мобілізація 50-річних: випадки, коли їх можуть призвати

Йдеться про такі випадки:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

“Але це обмежена кількість осіб, тож на сьогодні громадяни від 50 до 60 років уже мобілізуються дуже рідко”, – додав Веніславський

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