В Україні триває загальна мобілізація. У 2024 році вона ефективніша, ніж у 2023 році, адже були прийняті зміни та відповідні закони. Сергій Наєв сказав, що потрібно змінити зараз.

За словами генерал-лейтенанта, колишнього командувача Сил оборони Сергія Наєва зараз необхідно зробити так, щоб в українців була мотивація мобілізуватися, і над цим мають працювати усі органи.

Про це він розповів в інтерв’ю Еспресо, передають “Новини України – НСН”.

Яка різниця між мобілізацією у 2023 та 2024 роках

Наєв зазначив, що зараз відбулися відповідні зміни в законодавчому полі України. Зокрема, були прийняті зміни та відповідні закони, відповідно до яких зараз триває мобілізація. Саме цим і відрізняється мобілізація у 2023 і 2024 роках.

Загальна мобілізація – Наєв сказав, що потрібно змінити зараз

“Я є, за своїм фахом і підготовкою, командувачем, який відповідав за застосування особового складу, тому питання мобілізації, оснащення, комплектованості складу не належали до моєї компетенції. Але як фахівець у військовій галузі я можу відповісти на це так, що відмінності відбулися завдяки змінам у законодавстві”, — сказав генерал-лейтенант.

Які зміни потрібні зараз

Відповідаючи на питання, щоб Наєв хотів змінити у мобілізаційному процесі зараз, він відповів, що необхідно зробити так, щоби кожен українець йшов за покликом до складу Сил оборони.

За його словами, потрібно, щоб мотивація кожного, хто вступає до лав ЗСУ була такою, як на початку вторгнення Росії, коли “за покликом серця вишуковувалися черги біля кожного РТЦК”.

Водночас Наєв додав, що це комплексна робота, над якою мають працювати не тільки військові керівники.

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