Мінус 140 окупантів, найбільше на Криворізькому і Бахмутському напрямках – війна в Україні 2 серпня

Повномасштабна війна в Україні 2 серпня триває вже сто шістдесяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках положення та склад підрозділів збройних сил республіки білорусь залишаються без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.
- На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.
- На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.
- На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов.
- На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.
Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.
- На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.
- Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.
Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов.
Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні об’єктів в глибині території України.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 41170 (+140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1768 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3) од,
- артилерійських систем– 936 (+4) од,
- РСЗВ – 259 (+0) од,
- засоби ППО – 117 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) од,
- спеціальна техніка – 82 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.