Чекали 9 місяців: мешканці Херсона збираються у центрі, аби зустрічати ЗСУ

Сьогодні, 11 листопада, мешканці Херсона збираються у центрі, аби зустрічати ЗСУ. Вони чекали цього дня так довго – майже 9 місяців, адже Херсон був окупований у перші дні повномасштабної війни. Тоді херсонці теж збиралися на центральній площі, щоб заявити загарбникам – Херсон – це Україна. Тепер у них зовсім інший настрій, передає NNS, посилаючись на соціальні мережі і місцеві ЗМІ.

Мешканці Херсона у піднесеному настрої виходять на вулиці з українською символікою 11 листопада. Перед будівлею Херсонської ОДА з’явилися українські прапори.

У пабліках повідомляють, що люди виходять з українськими прапорами, знімають на мобільні телефони все, що відбувається навколо. Крім того, не тільки в Херсоні, а по всій Херсонщині прибирають російську агітацію.

Херсонське видання “Мост” повідомляє, що “за наявною інформацією, українські військові знаходяться на території Херсона”.

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Офіційного підтвердження того, що ЗСУ вже в Херсоні, поки що немає. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який повідомляє про здобутки ЗСУ переважно за допомогою емодзі, написав у Telegram “11.11.12” і додав 🇺🇦.

Його заступник Кирило Тимошенко написав, що “голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич уже готовий до більшого об’єму роботи”.

Тим часом, ті російські військові які ще не встигли втекти з Херсона, перевдягаються у цивільне та ховаються по житлових будинках. Форму викидають на смітник.

Місцеві кажуть, що “потеряшки” дуже нервові, спілкуються на підвищених тонах і погрожують пристрелити, якщо їм здаватиметься, що їх знімають.

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