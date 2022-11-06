Меморіал: вбиті росією. Кирило Раізов, 2 роки, Маріуполь, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кирило Раізов, 2 роки

Кирилу Раізову було два роки. Він загинув 13 квітня у Маріуполі.

Родина Кирила ховалася від російських обстрілів у підвалі будинку на провулку Шевченка 29-А. 13 квітня російські військові скинули на будинок авіабомбу. Кирило, його бабуся, дідусь і тітка загинули. Мама Тетяна вижила – жінка отримала 70% опіків тіла. Вижив також батько Кирила і його дядько.

«У дні обстрілів Кирило казав, щоби я не притискала його. Це було, коли я під час обстрілів накривала сина собою… Але тоді навіть не встигла його накрити», – сказала мама Кирила Тетяна Раізова.

Кирило був слухняною розумною дитиною, любив пригощати інших та ділитися тим, що мав. Любив танцювати, у свої трохи більш як два роки уже багато говорив.

«Я була щасливою мамою з ним. Моє янголятко, мій сенс життя, моє серденько, мій добрий малюк», – каже Тетяна.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/