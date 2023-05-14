Меморіал: вбиті росією. Захисник Володимир Котінов, 32 роки, Соледар, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Котінов

Молодший сержант Володимир Котінов, позивний Байрактар, загинув 2 січня 2023 року під час оборони від окупантів міста Соледар на Донеччині. У грудні воїну виповнився 32 рік.

Володимир народився в селі Білозір’я Черкаської області. Після школи навчався у автодорожньому ліцеї. Оскільки захоплювався автомобілями і технікою, з вибором фаху довго не вагався. Працював далекобійником, дуже любив свою роботу. У вільний час ходив рибалити та відпочивав із родиною.

Коли почалася повномасштабна війна, чоловік приєднався до Збройних Сил України. Воював у лавах 99-го окремого мотопіхотного батальйону, що у складі 14-ї ОМБр. Був командиром відділення взводу матеріального забезпечення. Брав участь у звільненні Київщини та Житомирщини. Згодом їхній батальйон приєднали до іншої бригади та відправили на Миколаївщину та Херсонщину.

«На Житомирщині підрозділ чоловіка в орків забрав «буханку», на якій потім вивозили поранених на інших ділянках фронту. Мій чоловік був авторитетом для багатьох в батальйоні. Його поважали навіть військові з досвідом. Він до останнього подиху обороняв державу, завжди поспішав на допомогу своїм побратимам, яким не раз рятував життя. Ризикуючи собою, вивозив загиблих побратимів, щоб вони востаннє могли потрапити додому», – розповіла дружина загиблого Світлана

Поховали захисника у рідному селі.

Вдома на Володимира чекали дружина, син і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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