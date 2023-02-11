Меморіал: вбиті росією. Волонтер Піт Рід, 33 роки, Бахмут, лютий 2023

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про жертви російської агресії. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Піт Рід

2 лютого 2023 року в Бахмуті на Донеччині під час евакуаційної місії загинув американець Піт Рід. Дорогою з міста екіпажі волонтерів потрапили під обстріл. Піт отримав смертельні поранення.

Піт Рід разом із групою ентузіастів проводили евакуацію мешканців прифронтових міст і селищ. Свою команду чоловік називав «Bakhmut Evacuation Network».

Волонтеру було 33 роки. Він – ветеран морської піхоти США. Працював у складі Групи з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine (GRM). Після початку повномасштабного вторгнення Росії, вирушив в Україну.

«В українському Бахмуті загинув засновник GRM Піт Рід. Він був основою команди, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги», – розповіли колеги Піта Ріда УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/