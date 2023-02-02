Меморіал: вбиті росією. Волонтер Денис Сосненко, 21 рік, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Денис Сосненко

24 січня 2023 року загинув волонтер гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Денис Сосненко. Повертаючи з поля бою тіла українських воїнів, він підірвався на міні у селі Долина Краматорського району на Донеччині. Денисові назавжди 21 рік.

Денис Сосненко народився і жив з родиною у селі Сидорове. Навчався в школі села Маяки. Захоплювався східними єдиноборствами, у Слов’янську був учасником клубу, де займався муай тай. Входив до складу збірної Донецької області з тайського боксу і неодноразово ставав чемпіоном України.

Денис Сосненко був наймолодшим волонтером Асоціації дослідження військово-історичної спадщини «Плацдарм», а також – Слов’янського загону гуманітарної місії «Чорний тюльпан». Він допомагав шукати й повертати до своїх родин зниклих на передовій захисників України.

«Після того, як почалася повномасштабна війна, Денис сказав, що нікуди не поїде зі своєї країни і залишиться тут (або піде на фронт, або буде допомагати). За його плечима дуже багато Янголів, які повернулися додому. Буквально недавно батьки дякували йому за те, що зміг повернути тих, щодо кого вже не було надій на повернення. Саме завдяки йому і його діям повернулося дуже багато наших хлопців, які захищали нашу державу, які полягли там, де їх навіть ніхто не шукав. Щодня згадуємо, як ми сиділи за столом, як ми розмовляли, як ми працювали, як сміялися. Це просто не забути. Денис не просто був для нас рідним, він був частиною нас», – сказав Олексій Юков, командир пошукового загону Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» та гуманітарної місії «Чорний тюльпан».

Дениса поховали у Слов’янську 29 січня, в День пам’яті Героїв Крут.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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