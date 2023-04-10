Меморіал: вбиті росією. Володимир Сичев, 64 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Сичев

Володимир Сичев помер у 20-их числах березня 2022 року в своїй квартирі у Маріуполі – через ненадання медичної допомоги, голод та холод. Йому було 64 роки.

Після початку повномасштабної війни Володимир тримався разом із сином Олександром та вагітною невісткою Катериною. Вони мешкали на Лівобережжі. Дружина Володимира на той час перебувала у Центральному районі поряд з іншим сином. Від 12 до 15 березня ходила на роботу в лікарню №3. На лівий берег дістатися вже було неможливо – транспортного сполучення не було. Зв’язку в блокадному місті теж не було. 18 березня загинув син Володимира, Олександр. Чоловік залишився сам. Він хворів після інсульту, не міг самостійно про себе подбати. Зокрема, не міг спуститися з дев’ятого поверху на перший, щоби приготувати їжу.

«Коли саме помер Володимир – достеменно невідомо. Його знайшли сусіди, які відчули неприємний запах… Він помер від холоду, голоду та відсутності медичної допомоги», – розповіла племінниця Вікторія Темченко

Володимир Сичев народився та жив у Маріуполі. Працював у морському торговельному порту. Його пригадують спокійною людиною. Володимир обожнював фотографувати. Любив рибалити. Поки дозволяло здоров’я, часто возив родину на море, на річку чи озера.

Володимира Сичева поховали у селищі Виноградне неподалік Маріуполя. У нього залишилася дружина та син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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