Меморіал: вбиті росією. Володимир Носик, 65 років, Пологи

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про жертви російської агресії. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Носик

Російські окупанти закатували Володимира Носика, який очолював Пологівський лісгосп у Запорізькій області. Відомо про це стало 23 січня 2023 року.

«Володимир Іванович 42 роки пропрацював в лісовому господарстві. Останні 35 років – у Пологівському лісгоспі», – розповіли в Держагентстві лісових ресурсів

Заступник директора підприємства Дмитро Костюк в інтерв’ю у червні 2022 року повідомив, що Володимир Носик залишився на тимчасово окупованій території.

«Наш директор – на окупованій території. По можливості він намагається до останнього підтримувати діяльність лісгоспу, рятувати майно. Добре, що із ним є зв’язок. Однак, маємо інформацію, що нерухоме та рухоме майно по окупованих лісництвах десь уже розграбоване», – розповів Дмитро Костюк

Володимир Носик народився у 1957 році в селі Калиніно Волноваського району Донецької області. У 1980-му закінчив Великоанадольський лісовий технікум. Отримав направлення на роботу до Мелітопольського лісгоспу. Спочатку чоловік працював лісником, згодом став майстром. У 1992 році Володимир Носик очолив ДП «Пологівське лісомисливське господарство».

«Вічна пам’ять великому лісівнику! Трагічна загибель Володимира Івановича Носика – це непоправна втрата і потрясіння для всієї нашої спільноти. Щирі співчуття родині, рідним та близьким людям» – сказали колеги загиблого

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/