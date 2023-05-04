Меморіал: вбиті росією. Світлана Павленко, 32 роки, Умань, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Павленко

32-річна Світлана Павленко загинула 28 квітня 2023 року від ракетного удару російської армії по місту Умань. Поряд загинув її чоловік Ярослав. Цей ворожий обстріл житлового будинку відібрав життя 23 людей.

Світлана Павленко народилася в сім’ї музиканта та викладачки. Була єдиною донькою. Працювала адміністраторкою у мережі супермаркетів. Знайомі та близькі згадують її непересічною особистістю.

«Бувають такі люди, яких побачиш і потім не згадаєш, а є такі, що одразу запам’ятовуються надовго. Світлана була дуже яскравою особистістю, цікавою. Виросла в люблячій родині. У неї хороша сімʼя – дружелюбні та приємні люди. У юності Світлана стала мамою – народила сина Максима, потім зустріла Ярослава, за якого вийшла заміж», – розповіла Валентина Богуславська, подруга сімʼї

Світлану та Ярослава поховали в Умані.

У загиблої залишилися син Максим, мама Олена та батько Андрій.

Картка для допомоги родині:

5168 7574 0432 9775 – мама Олена Савранська

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/