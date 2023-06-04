Меморіал: вбиті росією. Ольга Івашко, 34 роки, Київ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Івашко

У ніч проти 1 червня 2023 року російська армія вкотре атакувала столицю України ракетами. У Деснянському районі Києва загинули троє людей. Зокрема, 34-річна Ольга Івашко та її 9-річна дочка Вікторія.

Ольга народилася в Києві. Після навчання у школі №152 вступила до місцевого коледжу, де здобула фах бухгалтера. Продовжила навчання за тією ж спеціальністю в Державному торговельно-економічному університеті. Більше 13 років працювала бухгалтеркою. Ростила донечку Вікторію.

У ніч проти 1 червня 2023 року ворог вкотре атакував Київ. Російська армія випустила 10 ракет із території Брянської області РФ. Силам ППО вдалося їх знищити. Уламки ракет упали на поліклініку в Деснянському районі. У той час місцеві мешканці намагалися зайти в укриття неподалік, але воно було зачинене. Не потрапили в укриття й Ольга з Вікторією.

«Через ракетний обстріл загинули двоє прекрасних, життєрадісних, дорогих і улюблених для мене людей! Моя хрещениця Вікторія та кума Оля. Це велика втрата, серце розривається на шматки, розум не може повірити. Вони просто хотіли жити – бігли в бомбосховище, яке було закрите! Вони просто не встигли… Янголятка, ви завжди будете в моєму серці i душі», – сказала кума Ольги, Анна

В Ольги Івашко залишилися мама Галина, брат Олександр, а також сват Петро та свекруха Наталія. За півтора року до загибелі Ольга втратила чоловіка Дмитра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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