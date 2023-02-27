Меморіал: вбиті росією. Чемпіонка з велоспорту Анастасія Гончарова, 21 рік, Харків, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Гончарова

21-річна Анастасія Гончарова загинула у березні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу російськими військами Харкова.

Анастасія народилась та жила на Харківщині. Була спортсменкою, багаторазовою чемпіонкою України з велоспорту. Мала звання майстра спорту. У 2020 році закінчила Харківський фаховий коледж спортивного профілю. Працювала тренеркою в Дергачівській ДЮСШ, викладала фізичну культуру в Слатинському ліцеї. Діти її обожнювали, колеги – поважали.

«Настюха, моя юна колега. Скільки планів, сподівань і надії. Закохана і щаслива. Проклята війна відібрала все. Вічна пам’ять їй, невгамовній, світлій і завжди юній в наших серцях», – написала колега Анастасії, Зінаїда

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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