Меморіал: вбиті росією. Бойовий медик Сергій Чайка, 28 років, Соледар, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Чайка

28-річний бойовий медик Сергій Чайка загинув 3 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в місті Соледар Донецької області.

Сергій народився в селі Цибулівка на Одещині. Після закінчення дев’ятого класу отримав фах тракториста. Разом з дружиною та її дитиною жив у рідному селі. Займався господарством. Родина планувала переїхати до міста.

Чоловік вирішив іти на фронт 26 лютого 2022 року. Рідні намагалися відмовити його, але марно. Сергій служив у складі 61-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Брав участь у боях на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині.

«Він був дуже хорошою людиною. Навіть на війні продовжував допомагати людям. В якомусь селі жили дід з бабою, в них нікого не було. Сергій постійно їздив до них, купляв продукти, воду, ліхтарі, заряджав їхні телефони. А коли на кілька днів приїхав додому, просив хлопців, які там лишилися, провідати тих людей, щось привезти. Він такий був… Пішов у магазин, бачить бабця розраховується – заплатив за неї. Він ставився до старих людей дуже добре. Усім допомагав», – розповіла сестра загиблого Анастасія

Героя поховали в рідному селі.

У Сергія залишилися батьки, дружина і пасинок.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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