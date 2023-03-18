Меморіал: вбиті росією. Захисник Артем Хованський, 24 роки, Донеччина, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Артем Хованський

Захисник Артем Хованський, позивний Дагда, загинув 2 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Терни на Донеччині внаслідок ворожого авіаудару. У листопаді воїну мало виповнитися 24 роки.

Артем народився в селі Йосипівка Одеської області. Жив у Херсоні. Після школи здобув середню спеціальну освіту за фахом слюсаря-автомеханіка та газоелектрозварювальника. Мріяв відкрити власну автомайстерню. Вивчав кілька мов. Обожнював подорожі, котів і океан.

Під час повномасштабної війни Артем захищав Україну у лавах 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Був командиром міномета мінометної групи взводу вогневої підтримки.

«Гарний син, найкращий друг і надзвичайно талановита людина. Назавжди в строю», – зазначила мама загиблого Оксана

Поховали захисника на Алеї Героїв Лісового кладовища у Києві. В Артема залишилися мама і брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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