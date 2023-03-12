Меморіал: вбиті росією. Емілія Фурник, 8 місяців, Запоріжжя, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Емілія Фурник

9 березня 2023 року Емілії Фурник мало б виповнитись 8 місяців. Дівчинка не дожила до цього дня. Її разом з батьками, Камілою та Іллею, вбила російська ракета, яка вночі 2 березня влучила в їхній будинок у Запоріжжі, що на вулиці Незалежної України, 67. Загалом в житловому будинку від цієї ракетної атаки загинуло 13 людей.

Квартира сім’ї була на другому поверсі, саме туди і поцілила російська ракета. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби. Вони були поряд, на ліжку.

Ілля та Каміла Фурники – родом із Запорізької області, із тієї частини, яку окупували російські війська. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара перебралася у Запоріжжя. Коли російські військові почали обстрілювати місто частіше, родина Фурників виїхала на Закарпаття, де провела п’ять місяців. За тиждень до трагедії Ілля, Каміла та маленька Емілія повернулися додому.

За словами друзів родини, Емілія була центром світу для її батьків.

«Дівчинка була таким янголям, маленька красунечка із щирою усмішкою, була центром всесвіту для своїх батьків, дідусів та бабусь», – розповіла хрещена Емілії Анна Бережко

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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