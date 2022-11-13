Меморіал: вбиті росією. Надія Тутунжи, 36 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Надія Тутунжи

12 березня 2022 року 36-річна жителька Маріуполя Надія Тутунжи мала евакуюватись із міста. Але в її автомобілі розрядився акумулятор, і вона не змогла поїхати. Наступного дня Надія загинула – росіяни обстріляли двір поряд з її будинком.

«13 березня була гарна погода, люди біля будинку готували їжу. Донька Наді Поліна побачила там дівчинку з їхнього під’їзду, яка гуляла з татом, і вмовила маму теж вийти на трішечки, аби подихати свіжим повітрям. Тільки вони вийшли з під’їзду – розпочався обстріл. Надя загинула миттєво. Поліну дуже сильно поранило. Через деякий час її відвезли до лікарні, але за три дні Поліна померла. Тато з тією дівчинкою також загинули, як і ще декілька інших людей…», – розповіла Анастасія, подруга загиблої.

Надія Тутунжи була ріелторкою, але хотіла працювати у сфері програмування і навчалася в академії ІТ.

«Надя була дуже теплою людиною, з великим серцем. Завжди всім допомагала. Намагалася зробити світ кращим хоча б через допомогу хворим діткам і тим, хто опинився в скруті. Завжди була готова кудись їхати, щось везти… », – розповіла Анастасія.

У Надії Тутунжи залишилися чоловік Богдан і син Герман.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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