Меморіал: вбиті росією. Дмитро Стефієнко, 32 роки, Буча, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Стефієнко

32-річного Дмитра Стефієнка російські солдати вбили 26 березня 2022 року в Бучі. Дмитра окупанти поранили на вулиці Садовій, а його тіло знайшли на вулиці Яблунській в автомобілі біля Ірпінсько-Бучанського військового комісаріату.

26 березня Дмитро сказав матері, що піде до друга, а також провідає доньку.

«Ми його просили нікуди не йти, відчували щось лихе. Тоді ми бачили Діму востаннє. Через кілька днів прийшов його друг Владислав і розповів, що Дмитра поранили російські військові, а він утік… Друг не знав, що з ним», – розповіла дружина брата Дмитра Анна

Владислав і Дмитро йшли вдвох неподалік залізничної дороги, що на вулиці Садовій, коли їх побачили російські військові. Вони наказали стояти. Владислав злякався і замешкався. Діма заступив друга собою. За цей час товариш встиг втекти. Дмитра завантажили в машину і відвезли до військового комісаріату, де пізніше його знайшли мертвим.

Дмитра пригадують добрим і люблячим сином, братом та батьком. Він працював оператором навантажувача – завантажував та розвантажував фури на підприємствах. Дуже любив проводити час зі своїм племінником, сином Анни. Частенько ходив у ліс по гриби.

«Як і мій брат Віктор Лук’яненко, Дмитро був спокійним, завжди всім безвідмовно допомагав. Обох наших рідних ми знайшли у братській могилі на території храму Андрія Первозванного. 9 квітня – Дмитра, а за кілька днів Віктора», – каже Анна

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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