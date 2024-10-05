Меморіал: вбиті росією. Кірілл Зенін, 21 рік, Авдіївка, лютий

Вбиті росією. Кірілл Зенін був мешканцем Марганця, що на Дніпропетровщині. Був студентом другого курсу за спеціальністю «Машинобудування». Але з початком повномасштабної війни став на захист Батьківщини. Він отримав смертельне кульове поранення під час ближнього бою.

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Вбиті росією: Кірілл Зенін

Солдат Кірілл Зенін, позивний Зеніт, загинув 11 лютого 2024 року біля міста Авдіївка Донецької області. Під час ближнього бою він отримав кульові поранення, несумісні з життям.

Кіріллові був 21 рік. Він народився в місті Марганець, що на Дніпропетровщині. Після школи закінчив тамтешній фаховий коледж Національного технічного університету «Дніпропетровська політехніка». Згодом навчався у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Був студентом другого курсу за спеціальністю «Машинобудування».

У вільний час займався змішаними єдиноборствами та здобував призові місця на змаганнях.

Під час повномасштабного вторгнення Кірілл став на захист України, долучившись до 3-ї окремої штурмової бригади. Обіймав посаду старшого стрільця-оператора.

«Мій син мав дуже багато друзів, завжди приходив на допомогу, нікого не міг залишити сам на сам із бідою. Його мрією було захищати Батьківщину. Він був справжнім патріотом України», – розповіла мама загиблого воїна Анна Зеніна

Поховали воїна на Марганецькому центральному кладовищі.

У нього залишилися батьки та двоє братів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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