Меморіал: вбиті росією. Софія Глиняна, 14 років, Харків, серпень

Вбиті росією: Софія Глиняна була творчою, любила музику, книги, обожнювала співати. Підгодовувала сусідських тварин. Її вбила російська бомба, що впала поблизу дитячого майданчика. Батько дівчинки раніше загинув на фронті.

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Вбиті росією: Софія Глиняна

Софії Глиняній було 14 років. Її життя відібрала російська армія 30 серпня 2024-го в парку на бульварі Юр’єва у Харкові. Тоді ворожа авіабомба влучила поблизу дитячого майданчика.

Софія була родом із міста Купʼянськ на Харківщині. Під час повномасштабної війни родина змушена була покинути дім та переїхала до Харкова. Навчалась Софія у дев’ятому класі Купʼянського ліцею №1. Була творчою, любила музику, книги, обожнювала співати. Підгодовувала сусідських тварин, гралася з ними. Мала багато друзів. Мріяла стати психологинею.

«Це була дуже добра дівчинка, співчутлива до тварин. Щира, усміхнена. У школі завжди бралася за створення різноманітних проєктів, малювала плакати. Була дуже активною. Молодша сестра Кіра обожнювала проводити час з Софійкою, ходила за нею – як хвостик. У той день вона так і не дочекалася сестричку з прогулянки», – розповіла родичка Єлизавета Глиняна

У Софії залишилися мама, бабуся і молодша сестра. Батько дівчинки захищав Україну на фронті та деякий час вважався зниклим безвісти. Згодом родині повідомили, що він загинув.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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