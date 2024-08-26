Меморіал: вбиті росією. Марія Стратулат, 14 років, Київ, липень

Вбиті росією: Марія Стратулат обожнювала тварин, допомагала благодійному проєкту «Чотирилапий Санта». В той день вона була вдома разом з 8-річним братиком і мамою. Обидві дитини загинули від ракетного удару по будинку… Мама отримала поранення.

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Вбиті росією: Марія Стратулат

Життя школярки Марії Стратулат обірвалося під час ворожої ракетної атаки на Київ.

8 липня 2024 року російська армія поцілила, зокрема, по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Поруч не стало її молодшого братика, 8-річного Андрійка, а маму Анастасію госпіталізували до лікарні.

Марії було 14 років. Вона жила в Києві та навчалася у тамтешній спеціалізованій школі №307 з поглибленим вивченням природничих наук. Обожнювала тварин, допомагала благодійному проєкту «Чотирилапий Санта». У школі брала активну участь у різноманітних заходах, захоплювалась вивченням іноземної мови, наполегливо займалась ще додатково на курсах.

«Марійка була чемна та доброзичлива, завжди готова прийти на допомогу. Її любили і поважали за щирість. Вона навчалася найкраще у класі, старанна та працьовита. Мені складно уявити, що я зайду у клас, а на останній парті пусто. Там завжди сиділа Марійка та усміхалася лагідно, освітлюючи та зігріваючи навіть у найпохмуріші дні», – розповіла класна керівниця Влада Олегівна Дятлова «І Марія, і її брат були дуже ввічливими та вихованими дітьми, яким не треба було нагадувати, наприклад, про вітання з іншими людьми. Якщо Андрійка рідко можна було побачити усміхненим, і він завжди справляв враження серйозного та дорослого хлопчика, то Марія при зустрічі завжди була з доброзичливою усмішкою і сяючими очима. Між собою вони мали гарні стосунки, про суперечки чи сварки ніхто не чув», – додали у школі, де навчалися Марія з братом

У дівчинки залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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