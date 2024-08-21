Меморіал: вбиті росією. Галина Дзюба, 52 роки, Костянтинівка, серпень

Вбиті росією: Галина Дзюба працювала в магазині «Сім’я». Вона загинула від удару російською ракетою Х-38 по супермаркету. Після розбору завалів стало відомо про 14 загиблих…

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Вбиті росією: Галина Дзюба

Життя Галини Дзюби відібрала російська армія 9 серпня 2024 року на Донеччині.

Уранці того дня ворог завдав удару по торговому центру міста Костянтинівка ракетою Х-38. На момент удару там перебувало близько пів сотні людей. Після розбору завалів стало відомо про 14 загиблих.

Галині було 52 роки. Вона народилася та жила в місті Костянтинівка. Багато років працювала бухгалтеркою на підприємстві «Гласкомерц». З початком повномасштабного російського вторгнення змушена була змінити сферу діяльності. Останнім її місцем роботи був магазин «Сім’я».

Коли мала вільну хвилинку, обожнювала читати та вʼязати, а також любила проводити час в колі рідних.

«Вона була людиною з великим серцем, завжди готовою допомогти та підтримати тих, хто цього потребував. Вирізнялася надзвичайною турботливістю: для неї сім’я завжди була на першому місці, і вона без вагань жертвувала власним часом та силами заради добробуту близьких. А її оптимізм та позитивний настрій були наче заразливими – вона вміла знайти світло навіть у найтемніші моменти життя», – розповіла племінниця Оксана Носова

У Галини Дзюби залишилися мати, чоловік, син та брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/