Меморіал: вбиті росією. Крістіна Банна, 10 років, Костянтинівка, серпень

Вбиті росією: На початку повномасштабного російського вторгнення родина дівчинки вимушено евакуювалася за кордон, але через деякий час повернулася до рідної домівки. В той день Крістіна Банна прийшла до супермаркету разом з татом. Вони обидва загинули від російського ракетного удару по магазину…

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Вбиті росією: Крістіна Банна

Життя Крістіни Банної відібрала російська армія в Костянтинівці Донецької області.

Уранці 9 серпня 2024 року ворог атакував місто ракетою Х-38 та поцілив по торговому центру. На момент удару там перебували близько пів сотні людей. Після розбору завалів стало відомо про 14 загиблих, серед яких також тато дівчинки Сергій.

Крістіні було десять років. Вона навчалася у пʼятому класі Костянтинівського закладу загальної середньої освіти №1. На початку повномасштабного російського вторгнення родина дівчинки вимушено евакуювалася за кордон, але через деякий час повернулася до рідної домівки. В умовах війни Крістіна навчалася дистанційно.

«Вона виявляла велике бажання до навчання, любила займатися творчістю. Мала багато друзів, з якими весело проводила час – серед них вона була сміливою та рішучою. Для своїх рідних і друзів залишалася доброю, відкритою, позитивною», – розповіли у школі, де навчалася Крістіна Банна

У дівчинки залишилися мама і дві сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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