Меморіал: вбиті росією. Тамара Колесник, 90 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією: Тамара Колесник була родом з Уралу, але любила Україну. Працювала вчителькою. Вона до останнього залишалася у своїй квартирі. «Батько бігав до неї під обстрілами, і ми кожен раз розуміли, що можемо більше її не побачити», – розповіла онучка Марія…

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Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

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Вбиті росією: Тамара Колесник

Тамара Колесник загинула внаслідок обстрілу Маріуполя 19 березня 2022 року. 90-річна жінка залишалася у своїй квартирі до останнього, оскільки евакуювати її з міста, що перебувало в облозі, не було можливості.

«Батько бігав до неї під обстрілами, і ми кожен раз розуміли, що можемо більше її не побачити», – розповіла онучка Марія

Тамара Миколаївна була родом з Уралу (РФ). Більш ніж 65 років прожила в Україні: у Маріуполі Донецької області. Тут одружилася з українцем, народила сина. Працювала у школі вчителькою.

«Бабуся любила цю землю, Україну, всією душею. Вона мала велике серце та водночас була суворою і наполегливою у навчанні дітей. За характером – сильна, їй самій довелось піднімати на ноги сина. Розуміючи важливість гідної освіти, вона зробила все, аби він її здобув. Для неї величезним шоком стало те, що російські війська прийшли на нашу землю. Вона розуміла, що її вбивають люди, родом звідти, звідки й вона…», – додала онука

У Тамари Колесник залишилися син, онуки та правнуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/