Меморіал: вбиті росією. Ганна Мінаєва, 40 років, Харків, травень

Вбиті росією. Ганна Мінаєва працювала на машині з підбору зошитів в друкарні «Фактор-Друк», по якій завдали удару росіяни. Була дуже скромною, відповідальною, добросовісною і вміла радіти дрібницям…
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Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.
Вбиті росією: Ганна Мінаєва
Ганна Мінаєва загинула від російського ракетного удару по друкарні «Фактор-Друк» у Харкові 23 травня 2024 року. Поряд обірвалося життя її шести колег.
Ганні було 40 років. Вона з багатодітної родини. Проживала у Харкові. 11 років працювала у типографії «Фактор-Друк» брошурувальницею і машиністкою комплектувальної машини. Працювала на машині з підбору зошитів зі Світланою Риженко, яка теж загинула у цей день. У 2015-му Ганна здобула звання найкращої працівниці. Ті, хто знали жінку, відгукуються про неї, як про гарну фахівчиню, спокійну, чуйну, добру й усміхнену людину.
«Дуже скромна дівчина, яка вміла радіти дрібницям. Добросовісна і відповідальна. Колега, праця з якою приносила задоволення», – пригадала машиністка, колега загиблої Олена
«Незворотна втрата для колективу і близьких», – додали колеги Ганни
У Ганни Мінаєвої залишились мама й сестри.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
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