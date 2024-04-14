Меморіал: вбиті росією. Світлана Манойло, 65 років, Харків, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Манойло

Життя Світлани Манойло відібрав російський обстріл Харкова. 9 лютого 2024 року ворог влучив по нафтобазі. Стався витік пального, через що стрімко спалахнула пожежа, а вогонь охопив житлові будинки.

Поруч зі Світланою загинув її чоловік Анатолій, а в будинку по сусідству – родина Путятіних із трьома дітьми.

Світлані Манойло було 65 років. Народилася у Харкові. До виходу на пенсію працювала вʼязальницею. У вільний час обожнювала читати книги, особливо детективні історії. Приділяла увагу рідним.

Батьки любили їздити на природу, ходити у парки чи театри. А як молодші були, то і господарство мали – поросят, кроликів, – розповів син загиблих Вадим Манойло

Після інсульту чоловік Світлани був прикутим до ліжка, вона його доглядала.

Поховали подружжя на кладовищі у Харкові.

У Світлани Манойло залишилися син, сестра та онук.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/