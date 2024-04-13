Меморіал: вбиті росією. Марина Каплун, 38 років, Донеччина, квітень

Вбиті росією. Марина Каплун загинула разом з донечкою. Жінка була медичною сестрою. Майже 20 років присвятила допомозі маленьким пацієнтам

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марина Каплун

38-річна Марина Каплун загинула 6 квітня 2024 року від російського обстрілу приватного сектору селища Курахівка Донецької області. Поряд обірвалося життя її неповнолітньої доньки Анастасії.

Марина народилася у Курахівці. Навчалася у Макіївському медичному училищі за фахом «сестринська справа». Працювала медичною сестрою інфекційного відділення Селидівської центральної міської лікарні.

«Майже 20 років Марина Олексіївна присвятила медичній допомозі маленьким пацієнтам. Вона була чуйною, світлою, відкритою, працьовитою», – повідомили у медичному закладі «Вона була спокійною, усі завдання виконувала залюбки. Дуже любила свою доньку», – додала колега Тетяна Сердобинцева

У Марини залишилися брат, тітка й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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