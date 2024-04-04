Меморіал: вбиті росією. Олександр Шеремет, 37 років, Ірпінь, березень

Вбиті росією. Олександра Шеремета і ще трьох сусідів окупанти розстріляли у дворі багатоквартирного будинку. Він був тренером зі спортивного орієнтування, майстром спорту. У чоловіка залишилися дружина і троє дітей.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Шеремет

Вбиті росією. Олександра Шеремета і ще трьох сусідів окупанти розстріляли у дворі багатоквартирного будинку. У чоловіка залишилися дружина і троє дітей.

37-річного Олександра Шеремета вбили російські військові під час окупації Київської області. 25 березня 2022 року його та ще трьох сусідів розстріляли у дворі багатоквартирного будинку в Ірпені.

Олександр народився в Ірені, закінчив школу №17. Опісля вступив на факультет фізичного виховання до Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Працював у дитячо-юнацькій спортивній школі рідного міста та у Києві. Був тренером зі спортивного орієнтування, майстром спорту.

«За час роботи багато його вихованців досягали успіхів та почесних звань на спортивних змаганнях. Для когось він був прикладом, для когось товаришем, для когось наставником. Пам’ять про Олександра завжди залишатиметься в наших серцях», – розповіли колеги з дитячо-юнацької спортивної школи

Деякий час Олександр також викладав у Національному педінституті імені Драгоманова та Українському гуманітарному інституті.

«Він був надійний, стабільний і дуже професійний. Обожнював спорт, лижі, біг, їзду на велосипеді й екотуризм», – сказала дружина загиблого Юлія Шеремет

У Олександра залишилися батько, сестра, дружина і троє дітей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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