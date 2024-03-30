Меморіал: вбиті росією. Юрій Мазур, 50 років, Херсон, березень

Вбиті росією. Юрій Мазур був в автомобілі таксі, по якому вдарив російський дрон. Багато зробив для Збройних сил України, допомагав волонтерам.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юрій Мазур

50-річний Юрій Мазур загинув у Херсоні. Він перебував в автомобілі, по якому 28 березня 2024-го під час обстрілу міста влучили російські військові. Ще двоє людей внаслідок удару отримали поранення, їх госпіталізували.

Юрій був родом із Вінниччини. Зростав у селищі Каланчак, а потім усе життя жив у передмісті Херсона, Антонівці. Через повномасштабне російське вторгнення втратив роботу на ринку, тому влаштувався таксистом. Рідні та знайомі згадують його світлою людиною.

«Він був дуже добрим, завжди всім допомагав. Багато зробив для Збройних сил України, зокрема, допомагав мені у волонтерській діяльності», – розповіла донька загиблого Анастасія Москаленко

У Юрія Мазура залишилися дружина, донька, брат і мама.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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