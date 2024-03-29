Меморіал: вбиті росією. Данііл Заворуєв, 12 років, Харківщина, березень

Вбиті росією. Данііл Заворуєв. Помер внаслідок удару ворога по густонаселеному району селища. Його згадують як дуже хорошого і доброго хлопчика. Він був єдиною дитиною у своїх батьків…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Данііл Заворуєв

12-річний Данііл Заворуєв загинув внаслідок російського удару керованими авіабомбами по селищу Борова на Харківщині. Ввечері 27 березня 2024-го ворог атакував густонаселену частину селища. Хлопець отримав проникаюче осколкове поранення голови та помер в лікарні.

1 квітня Даніілові мало б виповнитися 13 років. Він навчався у сьомому класі Першотравневого ліцею. Мав багато друзів.

«Там, де був Даня, ніколи не було жодних конфліктів. Дуже хороший, добрий хлопчик», – розповіли у Першотравневому ліцеї

Через постійні ворожі обстріли сім’я Данііла змушена була покинути рідний дім у Першотравневому та переїхати до Борової, подалі від лінії фронту, розповіли у Борівській громаді.

«Данііл був надзвичайно світлим, активним, життєрадісним хлопчиком, вдихав кожну мить життя на повні груди, мріяв і будував плани на майбутнє, тішив своїх рідних та близьких», – додали у Борівській селищній раді

У Данііла Заворуєва залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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