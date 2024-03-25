Меморіал: вбиті росією. Світлана Михайленко, 39 років, Одеса, березень

Вбиті росією. Світлана Михайленко була вдома, коли поруч прилетіла російська ракета. Її син був у школі, а чоловік – на роботі…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Михайленко

Життя 39-річної Світлани Михайленко обірвав ворожий обстріл Одеси. Удень 15 березня 2024 року російська армія вкотре атакувала цивільну інфраструктуру міста. На той момент жінка була в себе вдома, її син – у школі, а чоловік – на роботі. Загалом унаслідок того ракетного удару загинуло ще двадцять людей.

Світлана Михайленко була родом із селища Миколаївка, що в Березівському районі Одещини. Здобула освіту за спеціальністю «Харчова промисловість». Дванадцять років пропрацювала на маслозаводі в рідній Миколаївці.

Останні два роки Світлана жила в Одесі з сімʼєю. Влаштувалась на роботу продавчинею-консультанткою у магазині одягу. Згодом звільнилась та займалась домашніми справами. Цьогоріч вона мала відзначати 40-річний ювілей та планувала розпис із цивільним чоловіком.

Добра, світла людина була. Вона нікого в житті не образила, приходила на допомогу всім, хто потребував, – сказала про загиблу рідна сестра Тетяна

У Світлани Михайленко залишилися син, батьки, сестра та цивільний чоловік.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/