Меморіал: вбиті росією. Назар Смирнов, 16 років, Нікопольщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Назар Смирнов

Життя Назара Смирнова відібрав російський обстріл 9 березня 2024 року у селі Придніпровському на Дніпропетровщині. Уранці того дня він зі старшим братом Ярославом ішли з церкви до магазину, коли ворог завдав удару з артилерії.

Назар загинув на місці, Ярослава госпіталізували у Дніпрі.

Назарові було 16 років. Він – родом із Нікопольського району Дніпропетровської області. Навчався у Камʼянському ліцеї, а потім перевівся до Придніпровського. Був студентом. Обожнював футбол. Брав участь у змаганнях.

«Він був душею компанії, надзвичайно позитивний та доброзичливий юнак, завжди готовий підтримати інших», – сказали про загиблого у ліцеї, де він навчався «Назар був веселим, товариським, добрим. У школі мав багато друзів, знаходив спільну мову зі старшокласниками. Був хазяйновитим, завжди допомагав бабусі. За день до загибелі я ще бачила, як він ішов на футбольне поле в інше село…», – додала Карина, подруга братів Смирнових

У Назара залишилися бабуся, брати, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/