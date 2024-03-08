Меморіал: вбиті росією. Єлизавета Кравець, 7 місяців, Одеса, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Єлизавета Кравець

Життя Єлизавети Кравець відібрала російська армія проти ночі 2 березня 2024 року. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий будинок на проспекті Добровольського в Одесі. Там загинули 12 людей.

Маленьку Лізу знайшли поряд із мамою Тетяною. Також тієї ночі обірвалося життя її тата Олега, братика Сергія, якому було девʼять, та восьмирічної сестрички Злати. Найстарший брат дівчинки Владислав на той час перебував у бабусі.

Лізі було сім місяців. Вона народилася у сім’ї військових. Жила в Одесі, була оточена любовʼю й турботою батьків, братів і сестри.

«Ліза лише зробила перші кроки по диванчику, тільки почала розмовляти, сказала «тато», а перед тим – «мама». Вона геть малесенька була ще…», – розповіла тітка Олена Цуркаленко

Єлизавету Кравець поховали в одній домовині з мамою. У неї залишилися брат, тітки, бабусі, дідусі та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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