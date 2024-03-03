Меморіал: вбиті росією. Валерій Михайлов, 48 років, Харківщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерій Михайлов

Життя Валерія Михайлова відібрав російський обстріл селища Великий Бурлук Харківської області. 28 лютого 2024 року російська армія атакувала залізничну станцію, що вже не працювала, керованими авіабомбами. Валерій із онучкою Кірою гуляли там й опинилися в епіцентрі удару. Поряд із ними не стало їхнього домашнього улюбленця, собачки Міші.

Валерію було 48 років. Жив у Великому Бурлуці. Працював головним механіком. Вільний час обожнював проводити у колі рідних, присвячував багато уваги внучці. Про нього відгукуються, як про чудову і щиру людину.

«Він був дуже добрим, ніколи не відмовляв у допомозі, завжди готовий підтримати. Дуже любив свою родину, багато усміхався», – розповіла кума його доньки та хрещена внучки, Лілія Цебро.

У Валерія залишилися дружина, донька, зять, батьки, брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/