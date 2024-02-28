Меморіал: вбиті росією: Надія Азарова, 33 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Надія Азарова

Надія Азарова загинула 15 березня 2022 року внаслідок російського обстрілу приватного будинку у Маріуполі. Жінці було 33 роки.

Вона з однорічним сином Данилом і чоловіком Артуром жили у мікрорайоні «Східний», який російські військові обстріляли вже 24 лютого – у перший день повномасштабної війни. Тож сім’я переїхала до будинку матері Артура – у селище Волонтерівка Кальміуського району. Проте звідти теж довелось виїхати – адже там зникли вода і світло. До того ж чоловік вважав, що в центрі міста буде безпечніше. Була надія і на «зелений коридор» та евакуацію. Так уся родина переїхала до приватного будинку знайомих на вулицю Матросова у Центральний район.

14 березня під час авіаудару по сусідньому будинку від вибухової хвилі загинув чоловік Надії, Артур. Його мама з молодшим сином отримали поранення і потрапили до лікарні.

Наступного дня, 15 березня, загинула Надія.

Надя сиділа біля вікна, коли обстріляли будинок. Від снарядів, що скрізь вибухали, їй розірвало голову… Надюшу закопали у дворі мого дому, – розповіла свекруха Ірина

У квітні 2019 року Надія і Артур одружилися. Жінка працювала на комбінаті «Азовсталь». Під час повномасштабної російського вторгнення перебувала у декреті. На той момент її синові Данилу був 1 рік і 3 місяці.

Надюша завжди чогось прагнула. Була люблячою мамою, дружиною і просто розумницею. Мала два червоні дипломи, які тепер катаються зі мною по світу. Данилу вже 3 роки. І він мене називає бабусею і мамою, а в мене ще сильніше розривається серце. Діти так і не встигли почути ці довгоочікувані «мама» і «тато»…», – додала Ірина

У Надії Азарової залишилися син, брат, батьки, свекр і свекруха.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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