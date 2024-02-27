Меморіал: вбиті росією. Тетяна Голубко, 43 роки, Білозерка, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Голубко

Життя Тетяни Голубко відібрав російський обстріл селища Білозерка на Херсонщині. Увечері 24 лютого 2024 року ворог вчергове атакував область. Снаряд прилетів до дому Тетяни. Її пораненого чоловіка тоді ж госпіталізували.

Тетяні було 43 роки. Народилася і жила Білозерці. Працювала викладачкою англійської мови у місцевому ліцеї №1. Цінувала і любила своїх учнів. Обожнювала квіти. Про неї відгукуються, як про світлу і щиру людину.

«У нашій пам’яті Тетяна Олексіївна назавжди залишиться доброю товаришкою, доброзичливою колегою, надійною порадницею, професіоналкою своєї справи. Ми дуже сумуємо через цю непоправну втрату…», – сказала про загиблу її колега Юлія.

У Тетяни Голубко залишилися чоловік, син і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/