Меморіал: вбиті росією. Данііл Шмаглій, 17 років, Гостомель, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Данііл Шмаглій

Два роки тому, 25 лютого 2022-го, загинув 17-річний Данііл Шмаглій. Того дня вранці російські війська обстрілювали міст над річкою Ірпінь у Гостомелі. Юнак хотів врятуватися й стрибнув з мосту. Далі про нього довгий час нічого не було відомо.

«Ми шукали Данічку 65 днів. Страшних, болісних днів і ночей», – сказала мама Ірина

Данііл був талановитим юнаком. Багатогранним. У 2021 році з відзнакою закінчив Бахмацьку ЗОШ №1. Вступив до Національного медичного університету імені Олександра Богомольця у Києві. Про професію лікаря мріяв із дитинства.

Данііла пригадують розумним, добрим, чуйним. Однокурсники кажуть: здавалося, Даня, знав усе на світі.

Юнак також мав блискуче почуття гумору. Захоплювався спортом, музикою й танцями. Був яскравою особистістю, лідером, чудовим співрозмовником.

«Він умів розрадити влучним словом, дати слушну пораду, був надзвичайною людиною. Його усмішка робила всіх довкола щасливішими. Він піклувався про рідних. Дуже любив життя і пишався професією лікаря, яку обрав. Скільки б користі він приніс нашій державі, своїй родині… Будував плани на майбутнє, проте цим планам не судилося збутися через вторгнення російської армії. Не пробачимо… Дуже важко говорити про сина у минулому часі. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті і наших серцях», – сказала мама Ірина

Поховали Данііла 20 квітня 2022 року у Бахмачі на Чернігівщині. У нього залишилися мама, вітчим, сестра і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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