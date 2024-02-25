Меморіал: вбиті росією. Степан Господінов, 23 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Степан Господінов

Степан Господінов із батьком Олексієм загинув 13 березня 2022 року від авіаудару по Лівобережному району Маріуполя. У той час вони готували їжу у дворі біля будинку на проспекті Перемоги, 32/42. За кілька днів, 17 березня, Степанові мало виповнитися 24 роки.

Сімʼя Господінових жила у приватному домі. 3 березня він згорів унаслідок обстрілів і довелося перебратись до родичів в укриття будинку, що у Лівобережному районі. Там і сталася трагедія…

Степан народився і жив у Маріуполі. З дитинства цікавився боксом, згодом почав займатися ним професійно. Здобув освіту за напрямом «фізична культура і спорт». Допомагав батькові, який був підприємцем – мав кілька локацій із закладами громадського харчування у Маріуполі. Степан був правою рукою тата у бізнесі.

«Він був чудовою людиною. Добрий, щирий. Я ніколи і в нікому не бачила стільки доброти та певною мірою навіть дитячої наївності. Стьопка завжди залишався хорошим другом. Усі його дуже любили ще з дитинства і люблять дотепер», – розповіла молодша сестра Анастасія.

У Степана залишилися мама, дві молодші сестри і братик, а також тітка і двоюрідна сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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