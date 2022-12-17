Меморіал: вбиті росією. Волонтерка Вікторія Яришко, 39 років, Херсон, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вікторія Яришко

15 грудня внаслідок російського обстрілу Херсона загинула волонтерка місцевого товариства Червоного Хреста Вікторія Яришко. Вона була парамедикинею, а за день до трагедії ще розвозила допомогу літнім людям.

«Загинула при виконанні службових обов‘язків… Ми знову зазнаємо втрат. Біль», – написав заступник начальника Миколаївського товариства Червоного Хреста Аркадій Дабагян.

Під час обстрілів 15 грудня російські військові влучили безпосередньо в будинок, де базувався Червоний Хрест.

«Росіяни всю окупацію ходили поруч, слідкували, допитувалися. Вони чітко знали, що це… Загинув пенсіонер, який ішов по хліб, і Віка…», – розповіли знайомі загиблої.

Вікторії було 39 років. Вона народилася та виросла у Херсоні, закінчила школу №57. Любила відпочивати на природі з родиною. Фотографіями з відпочинку ділилася з друзями у соцмережах. У вільний час Вікторія власноруч виготовляла іграшки.

У Вікторії Яришко залишилися двоє дітей та чоловік.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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