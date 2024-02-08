Меморіал: вбиті росією. Леонід Глове, 70 років, Миколаїв, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Леонід Глове

Життя 70-річного Леоніда Глове відібрала російська ракета у Миколаєві 7 лютого 2024 року.

Ворог влучив поряд із будинком Леоніда Олександровича. Чоловіка ще встигли доправити до лікарні, але в реанімації він помер.

Леонід Глове жив у Миколаєві. Працював головним енергетиком у газовій службі. Колеги згадують його відповідальним, професіоналом своєї справи, чуйним і добрим.

«Під його мудрим наставництвом зросло не одне покоління професіональних енергетиків», – сказали у Миколаївській філії «Газмережі», де працював чоловік «Леонід Олександрович – дуже гарна людина. Ми працювали в одному відділі багато років. Леонід Олександрович – нескінченний скарб, знання та досвід. Ми всі брали з вас приклад, з вашої стійкості, толерантності, ввічливості. Дуже, дуже, дуже шкода», – додала колега загиблого, Олена

Після виходу на пенсію Леонід Глове продовжував працювати електромонтером і навчати молодших колег.

У загиблого залишилися дружина та донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/