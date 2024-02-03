Меморіал: вбиті росією. Іван Плаксін, 40 років, Київ, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Плаксін

Життя 40-річного Івана Плаксіна відібрав російський обстріл Києва. 29 грудня 2023 року ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. Тоді загинуло понад 30 людей.

Іван Плаксін народився у місті Жовті Води на Дніпропетровщині. Закінчив школу №3. Мама Івана була хореографинею, тож він із дитинства займався танцями. Згодом вступив до Київського технікуму радіоелектроніки, який закінчив улітку 2002 року. Деякий час працював токарем четвертого розряду на Київському заводі «Радар».

Служив в армії. У 2015-му одружився. Через рік в Івана з дружиною Анною народилася донька.

«Ваня був душею компанії – без нього було б не так весело і душевно, як із ним. Обожнював танці. Справжній друг для своїх товаришів, найкращий чоловік і батько для своєї родини», – розповіла дружина Анна

Останній період життя Іван працював на державному підприємстві у Києві, де обіймав посаду слюсаря четвертого розряду механоскладальних робіт. У 2020 році став слюсарем пʼятого розряду.

У Івана Плаксіна залишилися дружина Анна, семирічна донька Катя, сестра Олена та племінниці.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/