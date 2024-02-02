Меморіал: вбиті росією. Людмила Фещенко, 44 роки, Киїів, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Людмила Фещенко

44-річна Людмила Фещенко загинула 29 грудня 2023 року у Києві внаслідок російського ракетного удару.

«Останній раз я розмовляла з мамою напередодні – 28 грудня. Вранці наступного дня телефонувала, ще не знаючи, що трапилось. Хотіла запитати, як вона, які плани. Чи встигла усім купити подарунки. Але телефон був поза зоною досяжності. Я «обривала» всі месенджери, та рідного голосу так і не почула… Вона загинула на заводі. Ми мали величезну надію, що мама у лікарні, дзвонили і шукали її, але…», – розповіла Каріна Фещенко, донька Людмили

Людмила народилася і жила у місті Бориспіль Київської області. Працювала на заводі розподілювачкою робіт. Любила проводити час зі сімʼєю. Захоплювалася кулінарією, подорожами, шопінгом.

«Ми любили разом їздити на природу. Любили пройтись по магазинах або просто вдома годинами розмовляти, згадували старі історії. Мама багато донатила для допомоги армії. Мріяла одного дня прокинутись у мирній Україні. Для нас із братом матуся була, є і буде найкращою, найгарнішою, найдобрішою. Вона ніколи не оминала чуже горе. Вчила нас за будь-яких обставин залишатися людиною. Скільки ще щасливих моментів разом ми мали би пережити… Втрата мами – вічний біль для всієї родини», – додала Каріна

У Людмили Фещенко залишилися батьки, брат, сестра, донька, син і коханий.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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