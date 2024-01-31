Меморіал: вбиті росією. Михайло Донський, 71 рік, Київ, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Михайло Донський

Михайло Донський помер 26 січня 2024 року внаслідок поранень, які отримав під час російського обстрілу Києва за три дні до цього. Михайло був на тренуванні у спорткомплексі «Локомотив», коли туди влучила ворожа ракета. Після кількох днів у важкому стані, в комі, його життя обірвалося…

Михайлові Донському був 71 рік. Родом із Києва. Навчався у школі №163. Закінчив художній технікум. Більше 30 років працював мануальним терапевтом. Регулярно проходив курси підвищення кваліфікації. Був професійним пауерліфтером. Двічі виборював титул чемпіона Європи з бодібілдингу серед ветеранів.

«Він обожнював старий Київ та добре його знав. Гарно малював і писав вірші», – розповіла дружина Михайла Донського, Світлана «Міша був тренером та наставником для мене і багатьох моїх друзів. Ця людина є цілою епохою… Наше знайомство почалося на початку лихих 90-тих. Спортивний зал, який Міша очолював, був розташований на вулиці Коцюбинського. Усі тренажери, які були на той час там, зробив він. Поступово цей зал перетворився на наш другий дім, а Міхаїл Санич на якомусь етапі навіть переїхав туди жити! Він був справжнім киянином та дуже любив наше місто. Показав нам, як можна досягати поставлених цілей, незважаючи на перепони», – написав друг Сергій Бут «Наш постійний відвідувач. Майже кожен день на Локомотиві. Щасливий, усміхнений, веселий, дуже уважний. Це неймовірна трагедія для родини, для усього Локо, всіх, хто знали Михайла і його родину. Світла памʼять, Михайле. Обіцяємо відбудувати Локомотив і обовʼязково з меморіальною дошкою у памʼять про Вас», – додали у спортивному комплексі «Локомотив»

У Михайла Донського залишилися дружина Світлана, донька і внуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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