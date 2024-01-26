Меморіал: вбиті росією. Кіра Машкіна, 8 років, Харків, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кіра Машкіна

Життя восьмирічної Кіри відібрав російський обстріл Харкова 23 січня 2024 року. У будинок у Київському районі, де вона жила, вранці вдарила російська ракета. Мама дівчинки, Віталія, також загинула.

Кіра Машкіна народилася у Харкові. Була ученицею ліцею №16. Час поза навчанням проводила у колі близьких. Вони згадують Кіру активною та кмітливою.

«Розумнішої і сильнішої дівчинки, ніж Кіра, я не зустрічала. Вона вже у два роки розмовляла, як п’ятирічна дитина. Могла на величезному рукоході пройти кілька разів поспіль, не спускаючись!» – розповіла тітка дівчинки, Анастасія

У Кіри залишилися тато, бабуся, дідусь та інші родичі.

Із початком повномасштабного російського вторгнення батько дівчинки добровільно приєднався до Збройних Сил України.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/