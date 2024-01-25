Меморіал: вбиті росією. Катерина Шишкіна, 15 років, Бородянка, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Шишкіна

Після тижня переховування від обстрілів у підвалі свого дому у місті Гостомель 15-річна Катерина Шишкіна разом із рідними намагалась виїхати з окупації. Російські військові відкрили по їхній автівці вогонь. Машину розстріляли на перехресті у Бородянському районі з чотирьох сторін.

Рідні ледь дістались до ресторанного комплексу неподалік, звідки їх забрали бійці територіальної оборони і відвезли у лікарню Бородянки. Там 3 березня 2022 року Катя померла.

«Донька мала поранення у спину, а чоловік – у руку. Після операції Катруся померла… Травми були несумісні з життям, куля пробила легеню, нирку, кров потрапила у черевну порожнину. А у підвалі вона мені ще казала, що не хоче помирати, що багато чого не спробувала в житті. Як відчувала… Я не можу в це повірити, плачу та дуже сумую за нею», – сказала мама загиблої Юля

Катерина Шишкіна була родом із Донецька. Її сімʼя змушена була втікати від війни ще у 2014 році. Тоді оселилась у Бучі Київської області. Останній рік перед повномасштабним вторгненням жили в Гостомелі. Катя навчалась у школі №3. Захоплювалася танцями. Мала багато друзів.

«Катруся була мудрою не по роках. Ми з нею спілкувалися як подруги – вона все мені розповідала і запитувала порад. Танці вона обожнювала, зокрема хіп-хоп, ще з дитинства і в неї чудово виходило. Із нею було легко, це дивовижна дитина», – розповіла мама Юлія

Тіло Каті прикопали спершу біля лікарні у Бородянці, а потім перепоховали на Бучанському кладовищі.

У Катерини Шишкіної залишилися мама, вітчим, бабуся, дідусь і тато.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/