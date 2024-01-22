Меморіал: вбиті росією. Світлана Чешківська, 43 роки, Вінниця, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Чешківська

Світлана Чешківська загинула внаслідок ракетного удару російської армії по Вінниці 14 липня 2022 року. Поряд обірвалося життя її подруги і колеги Лесі Ващук. Той ворожий удар відібрав життя більше двох десятків людей.

Світлані було 43 роки. Народилася і жила у Вінниці. Була підприємницею. У торговому центрі мала магазин жіночої білизни. Працювала там разом із подругою Лесею. Клієнти згадують Світлану та Лесю приємними, позитивними та нерозлучними.

Вільний час Світлана Чешківська приділяла онучці. Коли вона загинула, дівчинці було 11 місяців.

«Мама була дуже щирою, справжньою, доброю, чуйною, життєрадісною. Завжди хотіла допомагати людям», – розповіла донька Юлія

У Світлани Чешківської залишилися батьки, донька та внучка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/