Меморіал: вбиті росією. Людмила Чорновіл, 47 років, Київ, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Людмили Чорновіл

Життя Людмили Чорновіл відібрав російський обстріл Києва 29 грудня 2023 року. Поряд загинула її донька Вікторія Котлярова. Того дня ворог здійснив масований удар по столиці, який відібрав життя трьох десятків людей.

Людмилі Чорновіл було 47 років. Народилася у селі Гусакове на Черкащині. Працювала на заводі в Києві. Вільний час любила проводити в колі рідних і друзів. Людмилу згадують доброю і позитивною людиною.

«Пані Людмила була дуже працьовитою. Завжди життєрадісна, чуйна», – розповіла подруга її доньки, Вікторія Дудник

«Вона була прекрасною людиною, такою назавжди залишиться у наших серцях!», – додав друг Олексій Нестерук.

У Людмили Чорновіл залишилися чоловік, мама і брати.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/