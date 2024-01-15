Меморіал: вбиті росією. Катерина Самофалова, 59 років, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Самофалова

Життя Катерини Самофалової відібрав російський обстріл села Рівне Донецької області. 6 січня 2024 року ворог атакував населений пункт ракетами. Поряд із жінкою загинули її син, невістка і троє онуків.

Катерині Самофаловій було 59 років. Вона жила у селі Рівне разом із онуком Богданчиком, батько якого вступив до лав Збройних сил України. Раніше з нею також мешкала сімʼя сина Олександра, проте із початком повномасштабної війни вони переїхали до Києва.

Останнім часом Катерина не мала роботи, а до цього працювала в агропромисловій компанії, що виробляла мʼясо. У вільний час всю увагу приділяла рідним.

6 січня 2024 року до Катерини із Богданчиком приїхали син Олександр із невісткою Дарією та онуками Русланом та Євою. Хотіли принести кутю, привітати зі святами. Коли рідні зібралися разом, у дім прилетіла ракета…

У Катерини Самофалової залишився син та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/